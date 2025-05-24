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Олимпийский чемпион назвал отвратительным поведение звезды «Реала» Винисиуса

Тхэквондист Храмцов обвинил игрока «Реала» Винисиуса в неуважении к фанатам
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Juan Medina/Reuters

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, который является известным болельщиком «Манчестер Юнайтед» и внимательно следит за зарубежным футболом, рассказал в интервью «Газете.Ru», почему звездный нападающий мадридского «Реала» Винисиус никогда не должен получить «Золотой мяч».

«Меньше всех эту награду заслужил Винисиус — я не сужу по его результатам, а по его поведению — оно отвратительное. Даже тот момент с Джошуа Киммихом, когда он дает ему мяч, а он его бросает на пол, — это просто неуважение к болельщикам.

Он постоянно ноет, что его оскорбляют, ведет себя вызывающе — такое поведение не заслуживает «Золотого мяча», — заявил Храмцов.

Олимпийский чемпион восхитился испанским полузащитником «Манчестер Сити» Родри, который завоевал «Золотой мяч» в 2024 году, и назвал его гением центра поля.

Также Храмцов отметил защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля, который, по его мнению, заслужил «Золотой мяч» за прошлый сезон, так как выиграл с клубом Лигу чемпионов, а со сборной — чемпионат Европы, и внес большой вклад в эти победы.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что «Манчестер Юнайтед» уже ничего не поможет.

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