«Манчестер Юнайтед» уже ничего не поможет»: олимпийский чемпион — о любимом клубе

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, который является известным болельщиком «Манчестер Юнайтед», рассказал в интервью «Газете.Ru», что думает о нынешнем составе команды.

«В «Манчестер Юнайтед» много звезд, в том числе мемных, вроде Антони и Магуайера. По моему мнению, этому клубу уже не поможет ничего и никто, только если не вернется сэр Алекс Фергюсон. Конечно, я шучу.

На самом деле, кого бы они ни подписали, а они действительно подписывают звезд, я каждый раз жду, что вот сейчас они заиграют», — признался Храмцов.

Олимпийский чемпион заявил, что тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим, который пришел по ходу сезона-2024/25 вместо Эрика тен Хага, вряд ли сможет вывести команду из кризиса.

«После ухода сэра Алекса Фергюсона мало кто смог вернуть то величие, которое было у клуба, и вряд ли кто-то сможет это сделать в ближайшее время. Сколько бы денег ни вливали, каких бы звезд ни покупали, пока это не тот «Манчестер Юнайтед», которым мы восхищаемся.

Рубен Аморим — сильнейший тренер, но «Манчестер Юнайтед» — сложная команда, структура со своими проблемами», — отметил Храмцов.

«Манчестер Юнайтед» проиграл в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» (0:1) и не смог отобраться в еврокубки на сезон-2025/26. Для «Тоттенхэма» это первый европейский трофей с 1984 года.

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