Российский тренер назвал победителя чемпионата России по футболу

Экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что «Зенит» станет победителем чемпионата России по футболу.

«Непонятно, в каком составе доберутся до своих матчей «Динамо» и «Ахмат», но, на мой взгляд, в чемпионской гонке победу одержит «Зенит». Они, очевидно, свой матч выиграют, а у бело-голубых настрой будет запредельный и »Краснодар» вполне может ошибиться», — сказал Билялетдинов.

23 мая стало известно, что некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар, а самолет с футболистами «Ахмата» не смог приземлиться в Санкт-Петербурге.

Впервые в истории первенств России судьба золотых медалей решится в одном и том же матче подряд: в прошлом году в матче «Краснодар» — «Динамо» чемпионом могли стать бело-голубые, однако проиграли со счетом 0:1 и первое место досталось «Зениту». Сейчас «Краснодар» и «Динамо» снова играют с 30-м туре, но сейчас, чтобы стать чемпионом России, победить нужно «быкам».

В турнирной таблице перед заключительным туром у «Краснодара» 64 очка, а у «Зенита» — 63. В последнем туре петербуржцы сыграют с грозненским «Ахматом». Все встречи 30-го тура начнутся 24 мая в 16:30 по московскому времени.

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