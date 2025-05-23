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Некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар

Агент Гурцкая: часть игроков «Динамо» отказались ехать на игру с «Краснодаром»
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Глеб Чернявский/YouTube

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что некоторые игроки московского «Динамо» отказались ехать в Краснодар на игру 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

«Гусев собрал игроков: «Ребят, все понимаю, все принимаю. Если кто-то не готов ехать в Краснодар, не будет никаких санкций. Едет только тот, кто готов убиться и разорвать «Краснодар». Некоторые не едут, не буду называть фамилии. Если вы следите за футболом, поймете по заявке», — сказал Гурцкая.

Впервые в истории первенств России судьба золотых медалей решится в одном и том же матче подряд: в прошлом году в матче «Краснодар» — «Динамо» чемпионом могли стать бело-голубые, однако проиграли со счетом 0:1 и первое место досталось «Зениту». Сейчас «Краснодар» и «Динамо» снова играют с 30-м туре, но сейчас, чтобы стать чемпионом России, победить нужно «быкам».

В турнирной таблице перед заключительным туром у «Краснодара» 64 очка, а у «Зенита» — 63. В последнем туре петербуржцы сыграют с грозненским «Ахматом». Все встречи 30-го тура начнутся 24 мая в 16:30 по московскому времени.

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