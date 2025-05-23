Самолет с футболистами «Ахмата» не смог приземлиться в Санкт-Петербурге

Самолет с игроками «Ахмата» не смог сесть в Петербурге и был отправлен в Москву

Самолет с игроками грозненского «Ахмата» не смог сесть в Санкт-Петербурге и был перенаправлен в Москву. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Самолет с командой какое-то время кружил над «Пулково», но не получил добро на посадку, поэтому борт отправили в Москву. Клуб решает, как будет добираться до Питера», — заявил знакомый с ситуацией источник.

24 мая на стадионе «Газпром Арена» состоится встреча «Зенита» и «Ахмата», в которой, возможно, будет решаться судьба чемпионства. В параллельной игре «Краснодар» дома сразится с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура начнутся в одно время — 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице перед заключительным туром у «Краснодара» 64 очка, а у «Зенита» — 63.

Ранее некоторые игроки «Динамо» отказались ехать в Краснодар.