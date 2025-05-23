Фигуристку Тутберидзе похвалили за образ роковой красотки

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские в интервью «Газете.Ru» признались, что болеют за ученицу Этери Тутберидзе — 17-летнюю фигуристку Аделию Петросян, которая является двукратной чемпионкой России.

«Мы очень сопереживаем и болеем за Аделию: она нам очень напоминает нашу маму — трехкратную чемпионку СССР по фигурному катанию Асмик Варданян. Когда мы смотрим прокат Аделии — красивой, хрупкой девушки, — то вспоминаем, как мама показывала нам свои выступления», — сказали Каташинские.

Чемпионы мира отметили, что в сезоне-2024/25 Петросян удалось хорошо воплотить на льду танго, которое она исполняла в произвольной программе под композицию «Yo soy Maria».

«Радостно, что наши фигуристы пробуют себя в разных стилях, — это всегда очень волнительно. Конечно, юной и хрупкой девушке сложно показать всю страсть этого танца, но она пробует и ищет себя. Образ роковой красотки очень ей к лицу», — сказали Каташинские.

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