Чемпионы мира раскрыли, чего не хватает российским фигуристам

Чемпионы мира Каташинские заявили, что фигуристам не хватает навыков хореографии

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские в интервью «Газете.Ru» рассказали, чего не хватает многим российским фигуристам во время прокатов.

Чемпионы мира часто работают с фигуристами на своих мастер-классах и помогают им освоить хореографию.

«На наш взгляд, фигурному катанию не хватает именно танца. Почему? Спортсмены сконцентрированы на технике исполнения — за нее ставят максимальные оценки, а то, что касается танца, его красоты и магии, часто оставляют без внимания.

А это самая выразительная часть выступления, которая покоряет сердца и зрителей, и судей. Мы работаем именно с танцем, помогаем с костюмами, которые идеально подчеркивают настроение», — рассказали Каташинские.

При этом чемпионы мира похвалили фигуристов за то, что те прислушиваются к их мнению и стремятся развивать свои танцевальные навыки.

«Чем приятно удивляют фигуристы? Тем, что настроены сделать свое выступление более запоминающимся, что открыты ко всем нашим предложениям», — отметили Каташинские.

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