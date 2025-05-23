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«Растворяются друг в друге»: чемпионы мира восхитились Степановой и Букиным

Чемпионы мира Каташинские восхитились фигуристами Степановой и Букиным
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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным бальным танцам Артемий и Марина Каташинские в интервью «Газете.Ru» восхитились фигуристами Александрой Степановой и Иваном Букиным, которые выступают в танцах на льду.

«Мы обожаем эту пару и восхищаемся ей. Ребята — очень талантливые фигуристы, видно, как много они работают над каждым номером, как ставят себе все новые цели и добиваются их, с каким азартом «нажимают на лед», — заявили Каташинские.

Чемпионы мира подчеркнули, что Букины катаются вместе уже много лет, с 2007 года, что позволило им достичь очень высокого уровня совместной презентации программ на льду.

«Когда ты столько лет знаешь своего партнера, когда вместе вы прошли и поражения, и победы, когда не только танцуете на льду, но еще и поддерживаете друг друга, это больше, чем просто отношения. Это про единство, про истинное партнерство. Они растворяются друг в друге, они как единое целое на льду», — заявили Каташинские.

Степанова и Букин дважды завоевали серебряные медали чемпионата Европы, а также четыре раза стали чемпионами России.

Пара подала заявку на участие в отборе на Олимпийские игры в Милане — 2026, однако Международный союз конькобежцев (ISU) отказал им в нейтральном статусе без объяснения причин.

Ранее российские фигуристы обратились к президенту МОК с просьбой вернуть их на турниры.

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