Российские танцевальные дуэты и спортивные пары не допущены к отбору на ОИ

Российские пары и танцевальные дуэты не допустили к отбору Олимпиады-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российские танцевальные дуэты и спортивные пары на квалификационный турнир зимних Олимпийских игр — 2026. Информация об этом появилась в Telegram-канале РИА Новости.

Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

При этом ISU одобрил нейтральные статусы для четвертых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

В фигурном катании у России будет по одной квоте в каждом виде. Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Ранее украинская теннисистка пожаловалась на россиянок.