Российские фигуристы обратились к президенту МОК с просьбой вернуть их на турниры

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, обратились в своих соцсетях к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с просьбой вернуть их на международные турниры.

«Госпожа Ковентри, представьте, если по факту гражданства вас лишили права выступать. Так поступают с нами. Просим вернуть нам право на чистую борьбу. Спорт должен быть вне политики», — заявили спортсмены.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Квалификационный турнир для фигуристов состоится в сентябре в Пекине. Запрет на общение со СМИ — практика, которая уже была введена для российских атлетов, выступающих в нейтральном статусе. Подобное было запрещено пловцам, которые приняли участие в чемпионате мира в декабре 2024 года.

Ранее стало известно, смогут ли россияне обжаловать отказ в получении нейтрального статуса.