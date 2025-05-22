США вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

США со счетом 5:2 обыграли Финляндию в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Сборная США обыграла национальную команду Финляндии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

Встреча завершилась со счетом 5:2. Голами в составе сборной США в этом поединке отметились Конор Гарланд, который оформил дубль, Зеев Буюм, Шейн Пинто и Клэйтон Келлер. В составе Финляндии отличились Ээли Толванен и Патрик Пуйстола.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Также в полуфинал пробилась национальная команда Швейцарии, которая обыграла Австрию — 6:0. Два оставшихся четвертьфинала начнутся 22 мая в 21:20 по московскому времени: Канада сыграет с Данией, а Швеция — с Чехией.

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