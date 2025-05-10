Ротенберг назвал сборные, которые сможет обыграть Россия после возвращения

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что россияне смогут обыграть любого соперника после возвращения. Его слова приводит «Советский спорт».

«Внимательно изучаем игру сборной Канады, имеем доступ к их упражнениям и тактическим наработкам. Это помогает нам развивать своих игроков и выстраивать подготовку на самом высоком уровне. Когда нас вернут — мы будем полностью готовы», — заявил Ротенберг.

В рамках майского турне «Россия 25» три раза проиграла сборной Белоруссии и один раз смогла выиграть. Также коллектив одержал победу над сборной Казахстана.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее в Госдуме раскритиковали выступление латвийского хоккеиста против допуска России на Игры.