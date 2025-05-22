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Бывший нападающий предсказал победу «Ахмата» над «Зенитом»

Экс-нападающий Терехин: «Ахмат» может выиграть у «Зенита» в последнем туре
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Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Олег Терехин, выступавший во время игровой карьеры за московское «Динамо» и «Терек», заявил, что грозненский клуб, ныне называющийся «Ахмат», имеет все шансы отобрать в последнем туре очки у санкт-петербургского «Зенита».

«У «Ахмата» есть шансы отобрать очки и выиграть у «Зенита», для которого будет тяжелый матч. Грозненцы хорошо играют на выезде. Да они и вообще весной играют хорошо, но просто не всегда результата добиваются, бывают обидные поражения. Никто «Ахмат» в матче с «Зенитом» не хоронит, они будут играть раскрепощенно, потому что уже готовы к стыковым встречам», — приводит слова Терехина Legalbet.

Знаменитый футболист считает, что главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев сможет придумать эффективный план на игру против «Зенита». Терехин отдельно подчеркнул, что девиз «Ахмат» — сила!» соответствует действительности.

Перед заключительным туром Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующего «Краснодара». При этом «быкам», как и год назад, в последнем матче предстоит встреча с «Динамо». В прошлом сезоне «Краснодар» обыграл лидирующее «Динамо» (1:0) и обошел его в таблице, но чемпионом станет «Зенит», который выиграл свою встречу с «Ростовом» (2:1). Теперь уже бело-голубые могут лишить «Краснодар» титула.

Ранее стал известен победитель Лиги Европы.

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