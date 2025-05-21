Стал известен победитель Лиги Европы

Английский «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы сезона-2024/25.

В финальном поединке команда обыграла еще один клуб из Англии — «Манчестер Юнайтед». Встреча, которая состоялась в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Бреннан Джонсон с передачи Папе Матар Сарра на 42-й минуте игры.

«Газета.ru» вела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого был назначен Феликс Цвайер из Германии.

На стадии полуфинала «Тоттенхэм» одолел норвежский «Буде-Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, с общим счетом по двум матчам 5:1. «Красные дьяволы» на этой же стадии оказались сильнее «Атлетика» из Бильбао, общий итог двух матчей — 7:1.

«Тоттенхэм» благодаря этой победе получил прямую путевку в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона.

В прошлом сезоне трофей Лиги Европы завоевала бергамская «Аталанта», которая в финале 2024 года со счетом 3:0 разгромила леверкузенский «Байер».

Ранее гол Криштиану Роналду принес «Аль-Насру» победу в чемпионате Саудовской Аравии.