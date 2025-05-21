На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен победитель Лиги Европы

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Английский «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы сезона-2024/25.

В финальном поединке команда обыграла еще один клуб из Англии — «Манчестер Юнайтед». Встреча, которая состоялась в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Бреннан Джонсон с передачи Папе Матар Сарра на 42-й минуте игры.

«Газета.ru» вела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого был назначен Феликс Цвайер из Германии.

На стадии полуфинала «Тоттенхэм» одолел норвежский «Буде-Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, с общим счетом по двум матчам 5:1. «Красные дьяволы» на этой же стадии оказались сильнее «Атлетика» из Бильбао, общий итог двух матчей — 7:1.

«Тоттенхэм» благодаря этой победе получил прямую путевку в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона.

В прошлом сезоне трофей Лиги Европы завоевала бергамская «Аталанта», которая в финале 2024 года со счетом 3:0 разгромила леверкузенский «Байер».

Ранее гол Криштиану Роналду принес «Аль-Насру» победу в чемпионате Саудовской Аравии.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами