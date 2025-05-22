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Путин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Путин поздравил тренера ярославского «Локомотива» с победой в Кубке Гагарина
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Игоря Никитина с победой в Кубке Гагарина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Владимир Путин позвонил Игорю Никитину — главному тренеру ярославского «Локомотива», который победил в Кубке Гагарина», — сказал Песков журналистам, отметив, что президент поздравил Никитина, весь тренерский состав и саму команду с первым трофеем в Континентальной хоккейной лиги.

В финальной серии ярославская команда обыграла челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1.

Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб — шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

Ранее Губерниев поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина.

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