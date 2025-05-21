«Ярославль заслужил»: Губерниев поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина

Журналист Губерниев поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поздравил ярославский «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина.

«Ярославль заслужил Кубок Гагарина! «Локомотив» — браво, молодцы! «Трактор» — достойно, не унывать! Роскошный финал! Хоккей в России больше чем хоккей!» — написал он.

В финальной серии ярославская команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4-1. Пятый матч серии состоялся на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославе. Основное время завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл ярославский клуб, шайбу на 26-й минуте забросил Мартин Гернат. «Трактор» сравнял на 54-й минуте, отличился Стивен Кэмпфер. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для «Локомотива» этот трофей стал первым в истории клуба.

В полуфинале плей-офф КХЛ «Трактор» одолел московское «Динамо», а «Локомотив» оказался сильнее «Салавата Юлаева».

Ранее латвийского вратаря призвали вернуть медали чемпионатов мира времен СССР.