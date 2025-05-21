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Спорт

Завоевать Кубок Гагарина досрочно: «Локомотив» принимает «Трактор» в пятом матче серии. LIVE

Кубок Гагарина. Финал. Пятый матч. «Локомотив» — «Трактор». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В пятом матче финала Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» на своем льду принимает челябинский «Трактор» и может оформить чемпионский титул, ведя в серии 3-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. Финал. 5-й матч
1-й период
21 мая 19:30
Локомотив
Ярославль, Россия
0 : 0
Трактор
Челябинск, Россия
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14'

Очередной бросок от синей линии после вбрасывания щитком отразил Фукале.

13'

Кирьянов в атаке с ходу бросил по воротам — Фукале поймал шайбу и остановил игру.

12'

Бросок Радулова с неудобной руки через трафик — Фукале на месте.

11'

Фукале поймал шайбу после броска Сурина со вбрасывания!

10'

Фукале потащил бросок Полунина с близкого расстояния, а потом накрыл шайбу.

9'

Первая стычка в матче перед воротами Исаева. Но без штрафов.

8'

Обе команды активно атакуют. Туда-сюда идёт игра. 6-8 по броскам.

7'

Сурин после вбрасывания закатился на ворота с острого угла — Фукале грамотно занял позицию и принял шайбу телом.

5'

Фукале спас после выхода Шалунова один в ноль, а затем еще и потащил добивание Березкина!

5'

Шикарный шанс был у Светлакова, но не попал как следует по шайбе из выгодного положения — Исаев парировал.

4'

«Трактор» поактивнее — 2-4 по броскам сейчас. Исаев снова накрыл шайбу.

3'

Фукале без проблем справился с первым броском по своим воротам.

2'

Черепанов заблокировал бросок Ткачева — активное начало от «Трактора».

1'

Шабанов не дал выйти шайбе из зоны хозяев и отпасовал на Дер-Аргучинцева — Исаев поймал бросок.

1'

Поееееехали! Матч начался.

19:25

Состав «Трактора».

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19:20

Состав «Локомотива».

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19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» в Ярославле принимает челябинский «Трактор». В случае своей победы, ведущие в серии 3-1 хозяева оформят чемпионский титул. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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