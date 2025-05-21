В пятом матче финала Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» на своем льду принимает челябинский «Трактор» и может оформить чемпионский титул, ведя в серии 3-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. Финал. 5-й матч
1-й период
21 мая 19:30
Локомотив
Ярославль, Россия
0 : 0
Трактор
Челябинск, Россия
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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С конца
14'
Очередной бросок от синей линии после вбрасывания щитком отразил Фукале.
13'
Кирьянов в атаке с ходу бросил по воротам — Фукале поймал шайбу и остановил игру.
12'
Бросок Радулова с неудобной руки через трафик — Фукале на месте.
11'
Фукале поймал шайбу после броска Сурина со вбрасывания!
10'
Фукале потащил бросок Полунина с близкого расстояния, а потом накрыл шайбу.
9'
Первая стычка в матче перед воротами Исаева. Но без штрафов.
8'
Обе команды активно атакуют. Туда-сюда идёт игра. 6-8 по броскам.
7'
Сурин после вбрасывания закатился на ворота с острого угла — Фукале грамотно занял позицию и принял шайбу телом.
5'
Фукале спас после выхода Шалунова один в ноль, а затем еще и потащил добивание Березкина!
5'
Шикарный шанс был у Светлакова, но не попал как следует по шайбе из выгодного положения — Исаев парировал.
4'
«Трактор» поактивнее — 2-4 по броскам сейчас. Исаев снова накрыл шайбу.
3'
Фукале без проблем справился с первым броском по своим воротам.
2'
Черепанов заблокировал бросок Ткачева — активное начало от «Трактора».
1'
Шабанов не дал выйти шайбе из зоны хозяев и отпасовал на Дер-Аргучинцева — Исаев поймал бросок.
1'
Поееееехали! Матч начался.
19:25
Состав «Трактора».
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19:20
Состав «Локомотива».
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19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В пятом матче финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» в Ярославле принимает челябинский «Трактор». В случае своей победы, ведущие в серии 3-1 хозяева оформят чемпионский титул. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.