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Стала известна дата вручения «Золотого мяча»

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября
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Fifa Ballon d'Or/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пресс-служба премии «Золотой мяч» в своих социальных сетях сообщила, что церемеония вручения награды в 2025 году состоится в театре Шатле в Париже 22 сентября.

В начале мая сообщалось, что основным претендентом на награду является нападающий французского «ПСЖ» Усман Дембеле. Следом за ним в числе фаворитов идут три игрока испанской «Барселоны» — Ламин Ямаль, Рафинья и Педри, а пятерку замыкает нападающий Мохамед Салах из английского «Ливерпуля».

В ноябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри набрал 1170 баллов из 1485 возможных и выиграл «Золотой мяч». Второе место в голосовании занял Винисиус из мадридского «Реала», третье — его одноклубник Джуд Беллингем.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».

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