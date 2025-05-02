Названы фавориты на «Золотой мяч» — 2025

Стали известны фавориты на получение «Золотого мяча» в 2025 году

Fifa Ballon d'Or/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Интернет-портал Goal представил обновленный рейтинг претендентов на получение «Золотого мяч» в 2025 году.

В новой версии рейтинга основным претендентом на награду стал нападающий французского «ПСЖ» Усман Дембеле. Следом за ним идет трио игроков испанской «Барселоны» — Ламин Ямаль, Рафинья и Педри. Пятерку лидеров замыкает нападающий Мохамед Салах из английского «Ливерпуля».

В ноябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри набрал 1170 баллов из 1485 возможных и выиграл «Золотой мяч». Второе место в голосовании занял Винисиус из мадридского «Реала», третье — его одноклубник Джуд Беллингем.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».