Соболева назвали «никаким»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев жестко отозвался о игре нападающего петербургского «Зенита» Александр Соболева. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Соболев никакой. Он только где-то может голову подставить и больше особо ничего не может в игре. Где-то в какой-то момент у него получается, а где-то нет», — заявил Пономарев.

Соболев является самым результативным футболистом «Зенита» с начала апреля. В последних семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) на его счету пять голевых действий — четыре гола и одна результативная передача.

«Зенит» обыграл «Ростов» на выезде 18 мая с результатом 1:0. Соболев стал автором единственного гола.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее португальский футболист разочаровался «Зенитом».