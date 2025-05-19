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Португальский футболист разочаровался «Зенитом»

Экс-игрок сборной Португалии Мейра заявил, что разочарован «Зенитом»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший футболист сборной Португалии Фернанду Мейра в интервью Lеgalbet заявил, что разочарован выступлением петербургского «Зенита» в год столетнего юбилея.

По его словам, клуб должен бороться более чем за один трофей в столь знаменательный год.

«Возможно, иногда может присутствовать доля расслабленности. Соглашусь, что есть доля разочарования, что в такой особый год, в год столетия клуба, «Зенит» борется лишь за один трофей», — заявил Мейра.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел. Московский «Спартак» занимает пятое место, имея в активе 54 балла.

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