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Спорт

Все решится сегодня: «Ростов» может лишить «Зенит» чемпионства. LIVE

Футбол. РПЛ. 29-й тур. «Ростов» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
В центральном матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает на своем поле «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
Мир Российская Премьер-лига. 29-й тур
Перерыв
18 мая 19:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
30' Соболев
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм

28' Игнатов

30' Соболев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+3'

Перерыв! «Ростов» — «Зенит» — 0:1.

45+1'

Глушенков забрался в офсайд.

45'

Две минуты к основному времени первого тайма добавлены.

43'

Соболев в перекладину пробивает после прострела с левого края от Педро! Как же хорош сегодня Александр!

42'

Сантос переиграл Сако у ростовских ворот и был в шаге от того, чтобы замкнуть прострел и сделать счет 0:2, но немного не дотянулся до мяча!

40'

Соболев фолит в атаке против Сако.

38'

После паузы игра возобновляется.

36'

Сако и Барриос сталкиваются головами после подачи с углового, врачи обеих команд оказываются на поле.

34'

Кучаев в упор пробивает по воротам «Зенита» — Латышонок на невероятных рефлексах реагирует! Следом Шамонин и Лангович играли на добивании, но Дркушич и Нино своими телами перекрыли все пространство и приняли удар на себя.

32'

Еще одна фланговая подача на Соболева прошла, но Александр оказался к ней не готов и пропустил мимо себя мяч.

30'

Гол! Александр Соболев великолепно бьет через себя после скидки от Нино головой! Ничего не поняли игроки «Ростова», что не мудрено, конечно, здесь — 0:1!

27'

Герман Игнатов жестковато в стык пошел против Александра Соболева и получил предупреждение.

24'

Пауза в игре возникает у нас.

21'

Промахивается Соболев по мячу после прострела низом от Дугласа Сантоса.

19'

Александр Соболев забегает в офсайд.

17'

Дркушич забрался правым плечом в положение «вне игры».

14'

Сутормин полез вперед через левый край, но выполнить прострел или нанести удар после финта не смог.

12'

Колтаков выбил мяч на угловой, не позволив оппоненту пробить с острого угла.

9'

Лангович здорово ставит корпус Горшкову, рвавшемуся к воротам после скидки Соболева!

7'

Соболев головой пробивает после углового в исполнении Дугласа Сантоса — снова Одоевский гениально в прыжке достает мяч из угла!

6'

Одоевский с линии ворот отражает удар Луиса Энрике в упор! А до этого спас Даниил команду после попытки Нино головой поразить ростовские ворота!

3'

Начало игры остается за гостями.

19:03

Игра началась! Поехали!

18:55

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

18:50

«Ростов»: Одоевский, Лангович, Игнатов, Радченко, Сако, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает на своем поле «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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