Перерыв! «Ростов» — «Зенит» — 0:1.
Глушенков забрался в офсайд.
Две минуты к основному времени первого тайма добавлены.
Соболев в перекладину пробивает после прострела с левого края от Педро! Как же хорош сегодня Александр!
Сантос переиграл Сако у ростовских ворот и был в шаге от того, чтобы замкнуть прострел и сделать счет 0:2, но немного не дотянулся до мяча!
Соболев фолит в атаке против Сако.
После паузы игра возобновляется.
Сако и Барриос сталкиваются головами после подачи с углового, врачи обеих команд оказываются на поле.
Кучаев в упор пробивает по воротам «Зенита» — Латышонок на невероятных рефлексах реагирует! Следом Шамонин и Лангович играли на добивании, но Дркушич и Нино своими телами перекрыли все пространство и приняли удар на себя.
Еще одна фланговая подача на Соболева прошла, но Александр оказался к ней не готов и пропустил мимо себя мяч.
Гол! Александр Соболев великолепно бьет через себя после скидки от Нино головой! Ничего не поняли игроки «Ростова», что не мудрено, конечно, здесь — 0:1!
Герман Игнатов жестковато в стык пошел против Александра Соболева и получил предупреждение.
Пауза в игре возникает у нас.
Промахивается Соболев по мячу после прострела низом от Дугласа Сантоса.
Александр Соболев забегает в офсайд.
Дркушич забрался правым плечом в положение «вне игры».
Сутормин полез вперед через левый край, но выполнить прострел или нанести удар после финта не смог.
Колтаков выбил мяч на угловой, не позволив оппоненту пробить с острого угла.
Лангович здорово ставит корпус Горшкову, рвавшемуся к воротам после скидки Соболева!
Соболев головой пробивает после углового в исполнении Дугласа Сантоса — снова Одоевский гениально в прыжке достает мяч из угла!
Одоевский с линии ворот отражает удар Луиса Энрике в упор! А до этого спас Даниил команду после попытки Нино головой поразить ростовские ворота!
Начало игры остается за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.
«Ростов»: Одоевский, Лангович, Игнатов, Радченко, Сако, Байрамян, Сутормин, Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» принимает на своем поле «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.