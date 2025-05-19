«Локомотив» обыграл «Трактор» в четвертом матче финала Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» обыграл на выезде челябинский «Трактор» в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счетом 3:1. На 14-й минуте в первом периоде отличился Максим Березкин, а на 48-й минуте в третьем игровом отрезке шайбу забросил Илья Николаев. На 58-й минуте разрыв сократил Владимир Ткачев. За 20 секунд до финальной сирены в пустые ворота забил Денис Алексеев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После четырех матчей счет в серии 3-1 в пользу «Локомотива». Следующий матч противостояния состоится в Ярославле, игра пройдет 21 мая, стартовая сирена прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В полуфинале плей-офф КХЛ «Трактор» одолел московское «Динамо», а «Локомотив» оказался сильнее «Салавата Юлаева».

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

Ранее «Локомотив» обыграл «Трактор» в третьем матче финала Кубка Гагарина.