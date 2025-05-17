«Локомотив» обыграл «Трактор» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» обыграл на выезде челябинский «Трактор» в третьем матче финала Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счетом 5:2.

В первом периоде счет открыл игрок «Трактора» Виталий Кравцов, но уже через полторы минуты Артур Каюмов восстановил ничейный результат. Во второй двадцатиминутке Байрон Фрейз и Никита Кирьянов отличились за «Локомотив». В третьем периоде одну шайбу отыграл Александр Рыков. За полторы минуты до конца матча шайбу в пустые ворота забросил хоккеист «Локомотива» Артур Каюмов, через минуту шайбу в пустые ворота ворота забросил Алексей Береглазов

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После трех матчей счет в серии 2:1 в пользу «Трактора». Следующий матч противостояния состоится в Челябинске, игра пройдет 19 мая, стартовая сирена прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В полуфинале плей-офф КХЛ «Трактор» одолел московское «Динамо», а «Локомотив» оказался сильнее «Салавата Юлаева».

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

Ранее «Локомотив» выиграл второй матч у «Трактора» в финале Кубка Гагарина.