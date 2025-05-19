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Спорт

Ключевой матч: «Трактор» принимает «Локомотив» в финале Кубка Гагарина. LIVE

Кубок Гагарина. Финал. Четвертый матч. «Трактор» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Александр Кондратюк/РИА Новости
В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина «Трактор» в Челябинске принимает ярославский «Локомотив», который ведет в серии со счетом 2-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. Финал. 4-й матч
1-й период
19 мая 17:00
Трактор
Челябинск, Россия
0 : 0
Локомотив
Ярославль, Россия
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12'

Коростелев на скорости продрался к воротам, но бросок прошел мимо.

11'

3-7 по броскам на данный момент. «Локомотив» активен.

9'

Рядом со штангой прошла шайба после мощного броска Дронова.

8'

Кирьянов накрыл соперника в чужой зоне, продвинулся и бросил — Фукале на месте.

7'

Ткачев не попал на пятаке по шайбе после передачи Глотова. Могло быть очень опасно.

7'

Береглазов вышел на убойную позицию и мощно бросил, но шайба полетела значительно выше ворот Фукале.

5'

До Фукале дошел бросок Каюмова с фланга с неудобной руки — без проблем для голкипера.

4'

Дронов в зоне «Трактора» заблокировал резкий кистевой бросок Кирьянова.

4'

Шикарная передача Кадейкина на пятак — Кравцов чуточку не успел к шайбе.

3'

Уже три силовых приема провели челябинцы, соперники ответили двумя. А до вратарей шайба пока так и не доходит.

2'

«Локомотив» физически давит с первых минут, очень много борьбы в зоне «Трактора». Пока без бросков.

1'

Поееееехали! Матч начался.

17:00

Ворота защищают Закари Фукале у «Трактора» и Даниил Исаев у «Локомотива».

16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина челябинский «Трактор» принимает ярославский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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