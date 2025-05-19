Ключевой матч: «Трактор» принимает «Локомотив» в финале Кубка Гагарина. LIVE
Александр Кондратюк/РИА Новости
В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина «Трактор» в Челябинске принимает ярославский «Локомотив», который ведет в серии со счетом 2-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет КХЛ — плей-офф. Финал. 4-й матч
1-й период
19 мая 17:00
Трактор
Челябинск, Россия
Локомотив
Ярославль, Россия
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск, Россия
12'
Коростелев на скорости продрался к воротам, но бросок прошел мимо.
11'
3-7 по броскам на данный момент. «Локомотив» активен.
9'
Рядом со штангой прошла шайба после мощного броска Дронова.
8'
Кирьянов накрыл соперника в чужой зоне, продвинулся и бросил — Фукале на месте.
7'
Ткачев не попал на пятаке по шайбе после передачи Глотова. Могло быть очень опасно.
7'
Береглазов вышел на убойную позицию и мощно бросил, но шайба полетела значительно выше ворот Фукале.
5'
До Фукале дошел бросок Каюмова с фланга с неудобной руки — без проблем для голкипера.
4'
Дронов в зоне «Трактора» заблокировал резкий кистевой бросок Кирьянова.
4'
Шикарная передача Кадейкина на пятак — Кравцов чуточку не успел к шайбе.
3'
Уже три силовых приема провели челябинцы, соперники ответили двумя. А до вратарей шайба пока так и не доходит.
2'
«Локомотив» физически давит с первых минут, очень много борьбы в зоне «Трактора». Пока без бросков.
1'
Поееееехали! Матч начался.
17:00
Ворота защищают Закари Фукале у «Трактора» и Даниил Исаев у «Локомотива».
16:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики, в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина челябинский «Трактор» принимает ярославский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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