Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему «Зенит» обыграл «Ростов»

Бывший тренер столичного «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» смог добиться победы в игре против «Ростова» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря турнирной мотивации.

«Ростову» уже ничего не нужно в чемпионате, для них главное — это Кубок России, поэтому они выставили молодых ребят попробовать себя. Если бы сразу вышел основной состав, то игра сложилась бы более непросто для «Зенита». Но, повторюсь, целей у «Ростова» в РПЛ нет, а у «Зенита» есть — постараться выиграть чемпионат. За счет этого они и добились победы. «Зенит» сыграл так, как играл до этого. Взяли три очка, и все. Никакой яркой игры они уже давно не показывают», — заявил Гладилин.

«Зенит» обыграл «Ростов» на выезде 18 мая с результатом 1:0. Единственный гол оформил Александр Соболев.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

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