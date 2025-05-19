«Зенит» обвинили в невзрачной игре с «Ростовом»

Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» провел невзрачную игру против «Ростова» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов» выставил почти молодежный состав, ничего интересного они не показали. «Зенит» — тоже, кое-как выиграли 1:0, и все. Могла вполне игра и 0:0 завершиться. Невнятная игра в атаке у петербуржцев, очень медленно они двигают мяч вперед, неинтересно за этим смотреть», — заявил Пономарев.

«Зенит» обыграл «Ростов» на выезде 18 мая с результатом 1:0. Единственный гол оформил Александр Соболев.

После 29-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. «Зенит», идущий на втором месте, отстает от лидера всего на один балл. На третьем месте расположилось московское «Динамо», имеющее в активе 56 очков. Но отстающий на балл столичный ЦСКА свой матч 29-го тура еще не провел.

В заключительном туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» также на домашней арене сыграет с московским «Динамо». Все матчи 30-го тура стартуют одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

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