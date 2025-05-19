В ЦСКА рассказали, вернется ли в клуб обладатель Кубка Стэнли

Президент ЦСКА Есмантович: Федоров «открытым текстом» сказал, что не вернется

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович на пресс-конференции по итогам сезона заявил, что бывший главный тренер команды Сергей Федоров не собирается продолжать тренерскую карьеру.

«Сергей Викторович — член наблюдательного совета. Он открытым текстом сказал, что пока работать тренером, продолжать тренерскую карьеру не собирается. На данный момент Сергей Викторович помогает нам в разного рода вопросах и создающихся проблемах», — заявил Есмантович.

29 апреля ЦСКА отправил Илью Воробьева в отставку с поста главного тренера.

Специалист отработал в команде меньше года, он возглавил армейский клуб перед стартом сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Под его руководством армейский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В активе команды 85 очков в 68 матчах. Клуб вышел в плей-офф, однако вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде. Армейская команда уступила минскому «Динамо», команды провели шесть матчей, и серия завершилась с результатом 2-4.

Также сообщалось, что на место Воробьева может прийти Федоров, под руководством которого столичный клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2022 и 2023 годах.

Ранее клуб НХЛ подписал контракт с российским хоккеистом.