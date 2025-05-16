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Клуб НХЛ подписал контракт с российским хоккеистом

«Миннесота» заключила контракт новичка с российским хоккеистом Юровым
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Minnesota Wild

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своем официальном сайте объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с 21-летним нападающим магнитогорского «Металлурга» Данилой Юровым.

Отмечается, что магнитогорцы сохранили спортивные права на игрока. В апреле Юров и «Металлург» расторгли контракт по инициативе игрока.

Россиянин является воспитанником магнитогорского клуба. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дебютировал осенью 2020 года. В завершившемся сезоне он набрал 26 (14+12) очков в 51 матче. В сезоне-2023/24 Юров стал обладателем Кубка Гагарина.

«Миннесота» выбрала россиянина на драфте 2022 года в первом раунде под 24-м номером.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее российских хоккеистов назвали лучшими в мире.

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