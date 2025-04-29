ЦСКА уволил главного тренера

Московский хоккейный ЦСКА на официальном сайте объявил об увольнении российского специалиста Ильи Воробьева с поста главного тренера команды.

«В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон 2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом. О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», — указано в заявлении.

Воробьев отработал в команде меньше года, он возглавил армейский клуб перед стартом сезона-2024/25 в Континентальной хоккейной лиге.

Под его руководством армейский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В активе команды 85 очков в 68 матчах. Клуб вышел в плей-офф, однако вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина уже в первом раунде. Армейская команда уступила минскому «Динамо», команды провели шесть матчей, и серия завершилась с результатом 2-4.

Ранее «Трактор» выиграл первый матч у «Динамо» в полуфинале Кубка Гагарина.