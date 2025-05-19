На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, разрешат ли привезти Кубок Стэнли в Россию

Кубок Стэнли не разрешат привезти в Россию
close
Kim Klement/Reuters

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что чемпионам нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли нельзя будет привезти трофей в Россию, передает РИА Новости.

«Нет, в отношении этого вопроса ничего не поменялось: Кубок Стэнли не окажется в России», — сказал Дэйли.

19 мая стало известно о том, что в полуфиналах Кубка Стэнли 2025 года сыграют «Каролина» против «Флориды» и «Даллас» против «Эдмонтона». Таким образом, как минимум один россиянин выиграет трофей.

За «Каролину» выступают Петр Кочетков, Александр Никишин, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников. За «Флориду» играют Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. В составе «Далласа» есть Илья Любушкин и Евгений Дадонов. За команду из Канады выступает Василий Подколзин.

Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году с «Вашингтоном». Бобровский и Куликов выигрывали Кубок Стэнли с «Флоридой» в 2024 году.

Ранее в России оценили шансы Александра Овечкина продолжить карьеру в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами