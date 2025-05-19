Стало известно, разрешат ли привезти Кубок Стэнли в Россию

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что чемпионам нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли нельзя будет привезти трофей в Россию, передает РИА Новости.

«Нет, в отношении этого вопроса ничего не поменялось: Кубок Стэнли не окажется в России», — сказал Дэйли.

19 мая стало известно о том, что в полуфиналах Кубка Стэнли 2025 года сыграют «Каролина» против «Флориды» и «Даллас» против «Эдмонтона». Таким образом, как минимум один россиянин выиграет трофей.

За «Каролину» выступают Петр Кочетков, Александр Никишин, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников. За «Флориду» играют Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. В составе «Далласа» есть Илья Любушкин и Евгений Дадонов. За команду из Канады выступает Василий Подколзин.

Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году с «Вашингтоном». Бобровский и Куликов выигрывали Кубок Стэнли с «Флоридой» в 2024 году.

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