В России оценили шансы Овечкина продолжить карьеру в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскрыл, что нужно российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину для продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Если Овечкин заявил о том, что он рассчитывает на следующий сезон и планирует попасть в первый состав «Вашингтона», то он располагает такими силами, наверное. Самое основное для Александра в этом случае – это состояние здоровья и внутренний потенциал. Следующий год все покажет», — заявил он.

До этого Овечкин заявил, что для него главное попасть в состав клуба в 40 лет.

«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:1. В полуфинальной серии «Каролина» сыграет с победителем пары «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее владелец «Вашингтона» заявил, что Овечкин закрепил за собой статус иконы НХЛ.