Как минимум один россиянин выиграет Кубок Стэнли-2025

В полуфиналах Кубка Стэнли 2025 года сыграют «Каролина» против «Флориды» и «Даллас» против «Эдмонтона». Таким образом, как минимум один россиянин выиграет трофей.

За «Каролину» выступают Петр Кочетков, Александр Никишин, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников. За «Флориду» играют Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. В составе «Далласа» есть Илья Любушкин и Евгений Дадонов. За команду из Канады выступает Василий Подколзин.

Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году с «Вашингтоном». Бобровский и Куликов выигрывали Кубок Стэнли с «Флоридой» в 2024 году.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в России оценили шансы Александра Овечкина продолжить карьеру в НХЛ.