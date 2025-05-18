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Сын Роналду оформил первые голы за сборную Португалии

Сын Криштиану Роналду оформил первые голы за юношескую сборную Португалии
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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Криштиану Роналду — младший, сын португальского нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, забил первые мячи за сборную Португалии U15.

В финале турнира имени Влатко Марковича против Хорватии португалец, играющий под 7-м номером, на 13-й минуте открыл счет ударом левой ноги, а на 43-й сделал дубль, забив головой. Матч завершился победой Португалии – 3:2.

Первый гол футболист отпраздновал в стиле отца — с криком «Siiii».

Он был впервые вызван в состав национальной команды. Роналду-младший также сыграл против Японии (4:1) и Греции (1:1), не отметившись результативными действиями.

17 мая появилась информация, что мадридский «Реал» проявляет интерес к Криштиану Роналду — младшему. По информации СМИ, скауты клуба наблюдали за игрой 14-летнего подростка в составе юношеской сборной Португалии. Такое поручение дал лично президент клуба Флорентино Перес.

Сын звездного форварда играет за юношескую команду саудовского «Аль-Насра». В своей карьере он также выступал за академии «Посуэло», «Ювентуса» и «Реала».

Ранее Роналду не вошел в топ-3 лучших игроков в истории.

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