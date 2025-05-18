Месси признан лучшим игроком в истории, Роналду не попал в топ-3

IFFHS признала Месси лучшим игроком в истории, Роналду не вошел в топ-3

Нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

В тройке лидеров он обошел бразильца Пеле и соотечественника Диего Марадону, которые заняли второе и третье место соответственно. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион Европы в составе сборной Португалии Криштиану Роналду занял четвертое место.

Месси — восьмикратный обладатель престижной премии «Золотой мяч».

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки.

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС. Действующее рабочее соглашение аргентинского футболиста с американским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €20 млн.

Ранее стало известно, почему Месси не хочет возвращаться в «Барселону».