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«Реал» следит за Криштиану Роналду — младшим

Defensa Central: «Реал» следит за 14-летним сыном Роналду
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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Мадридский «Реал» проявляет интерес к Криштиану Роналду — младшему, сыну бывшего нападающего команды Криштиану Роналду, который сейчас играет в саудовском клубе «Аль-Наср». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, скауты клуба наблюдали за игрой 14-летнего подростка в составе юношеской сборной Португалии. Такое поручение дал лично президент клуба Флорентино Перес.

Сын звездного форварда играет за юношескую команду саудовского «Аль-Насра». В своей карьере он также выступал за академии «Посуэло», «Ювентуса» и «Реала». Сам Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее появилась информация, что Роналду может стать совладельцем испанского клуба.

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