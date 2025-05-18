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Путин поприветствовал участников международных соревнований по дзюдо

Путин назвал важным вклад в сохранение памяти о тренере по дзюдо Рахлине
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей ХIII Международных соревнований по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» среди юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на ХIII Международных соревнованиях по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». <...> И, конечно, важен вклад организаторов соревнований в сбережение памяти о выдающемся тренере, педагоге и наставнике Анатолии Семеновиче Рахлине», — сказал глава государства.

Путин добавил, что подобные соревнования позволяют привлечь внимание молодежи к дзюдо, из-за чего они делают выбор в пользу здорового образа жизни. Российский лидер выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высоком творческом уровне.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин традиционно уделяет огромное внимание развитию спорта. Представитель Кремля отметил, что РФ существенно продвинулась на пути развития общего и детского спорта.

Ранее в сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина.

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