Путин поприветствовал участников международных соревнований по дзюдо

Путин назвал важным вклад в сохранение памяти о тренере по дзюдо Рахлине

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей ХIII Международных соревнований по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина» среди юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на ХIII Международных соревнованиях по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». <...> И, конечно, важен вклад организаторов соревнований в сбережение памяти о выдающемся тренере, педагоге и наставнике Анатолии Семеновиче Рахлине», — сказал глава государства.

Путин добавил, что подобные соревнования позволяют привлечь внимание молодежи к дзюдо, из-за чего они делают выбор в пользу здорового образа жизни. Российский лидер выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высоком творческом уровне.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин традиционно уделяет огромное внимание развитию спорта. Представитель Кремля отметил, что РФ существенно продвинулась на пути развития общего и детского спорта.

Ранее в сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина.