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В Кремле рассказали об отношении Путина к спорту в России

Песков: Путин уделяет огромное внимание развитию спорта, это дает свои плоды

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин традиционно уделяет огромное внимание развитию спорта.

«Это дает свои плоды», — сказал представитель Кремля, комментируя запланированное на 26 ноября заседание комиссии Госсовета по развитию физкультуры и спорта.

Песков отметил, что Россия существенно продвинулась на пути развития общего и детского спорта. Он подчеркнул, что это требует внимания со стороны действующего руководства, и Путин считает этот вопрос важным.

18 ноября глава Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что наметилось сближение с позицией Международного олимпийского комитета в вопросе допуска российских спортсменов на турниры. По его словам, диалог с представителями организации ведется непублично на нейтральных территориях.

Ранее Путин заявил о повышении доступности спорта.

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