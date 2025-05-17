Сражающийся за победу в РПЛ «Краснодар» назвал состав на матч с «Оренбургом»

«Оренбург» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Татаев, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, а стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

«Краснодар» борется за чемпионство в Российской премьер-лиге. После 28-ми туров национального первенства команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 61 очко. На один балл отстает идущий вторым петербургский «Зенит», который в матче 29-го тура сразится на выезде с «Ростовом» 18 мая. «Оренбург» — аутсайдер РПЛ, команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» на своем после примет московское «Динамо». «Оренбург» на выезде сыграет с казанским «Рубином». Все матчи 30-го тура национального первенства состоятся в один день и начнутся одновременно — 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее игрокам «Ростова» отказались дать выходной после победы над «Спартаком».