Игрокам «Ростова» отказались дать выходной после победы над «Спартаком»

Тренер «Ростова» Альба не дал выходной игрокам после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба отказался дать футболистам своей команды выходной после победы над московским «Спартаком» в матче финала Пути регионов Кубка России. Свое решение он объяснил в комментарии «РБ Спорт».

«Ну просто нельзя сейчас дать выходной. Мы на следующий день после «Спартака» летим, добираемся до Ростова, а уже в воскресенье игра с «Зенитом», — заявил он.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 15 мая и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Соперником «Ростова» станет ЦСКА, который обыграл по сумме двух матчей петербургский «Зенит».

Ранее «Спартак» раскритиковали из-за иностранцев.