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Игрокам «Ростова» отказались дать выходной после победы над «Спартаком»

Тренер «Ростова» Альба не дал выходной игрокам после победы над «Спартаком»
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ФК «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба отказался дать футболистам своей команды выходной после победы над московским «Спартаком» в матче финала Пути регионов Кубка России. Свое решение он объяснил в комментарии «РБ Спорт».

«Ну просто нельзя сейчас дать выходной. Мы на следующий день после «Спартака» летим, добираемся до Ростова, а уже в воскресенье игра с «Зенитом», — заявил он.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 15 мая и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Соперником «Ростова» станет ЦСКА, который обыграл по сумме двух матчей петербургский «Зенит».

Ранее «Спартак» раскритиковали из-за иностранцев.

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