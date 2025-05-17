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Спорт

Потенциально чемпионский матч: «Краснодар» против «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ. 29-й тур. «Оренбург» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче 29-го тура находящийся в зоне прямого вылета в Российской премьер-лиге «Оренбург» принимает на своем поле располагающийся на первой позиции «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 29-й тур
Перерыв
17 мая 14:00
Оренбург
Оренбург, Россия
7' Мансилья
1 : 1
Краснодар
Краснодар, Россия
29' Кордоба
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм

7' Мансилья 9' Татаев

29' Кордоба

45' Зотов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+4'

Первый тайм окончен! Ничья в Оренбурге, 1:1!

45+3'

Зотов неосторожно играет в подкате против Батчи, это желтая карточка.

45+2'

Мансилья с Рыбчинским отыгрался в стеночку и пробил, Оласа заблокировал удар.

45'

Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.

42'

Казалось, что можно и пенальти где-то рассмотреть в прошедшем эпизоде, но арбитр Василий Казарцев очень быстро возобновил встречу.

41'

Жесткое столкновение между Саидом и Гонсалесом случилось в штрафной «Краснодара» после розыгрыша углового, игра приостановлена.

38'

Быстро принял и пробил Мансилья с передачи Гюрлюка, шальной рикошет от ноги Тормены чуть не стал роковым для краснодарцев.

35'

Классно отцепился Кордоба от двух защитников «Оренбурга», но не смог в прыжке выкрутить ногу и замкнуть подачу с левого фланга!

32'

Мансилья оказался в положении «вне игры».

31'

Черников прострелил на Кордобу вдоль ворот, Сысуев выловил мяч в руки.

29'

Гол! Какая досадная ошибка от Сыщенко! Не разобрался 20-летний центральный защитник «Оренбурга» и не глядя отдал передачу назад на Сысуева — голкипер находился слишком далеко и не смог опередить в борьбе за передачу Джона Кордобу, который легко обманул вратаря и покатил мяч в пустые ворота. 1:1, совершенно из ниоткуда этот гол взялся!

28'

Коста чистейшим образом в подкате отбирает мяч у Гюрлюка.

26'

Пауза на водопой возникает, в Оренбурге сегодня +28°С, так что спортсменам необходимо восстановить водный баланс.

24'

Са выискивал проникающей передачей Кордобу, но в подкате этот пас прервал Мансилья.

22'

Рыбчинский попробовал развернуться и пробить из точки пенальти, но отлепиться от Тормены не сумел.

20'

Неплохо Саид попробовал подачей найти форварда в центре штрафной, но уж слишком сильно отдал передачу.

17'

Кордоба раз за разом идет успешно в борьбу против Татаева, рано или поздно пятый номер «Оренбурга» так и вторую желтую получит!

14'

Башич нарушает правила в центре поля.

11'

Башич и Ленини столкнулись головами в центральном круге, пауза игре возникает.

10'

Батчи подобрал мяч после углового и пробил из-за пределов штрафной — мяч прошел сильно выше.

9'

Татаев еще один пограничный фол совершает на своей половине поля, по совокупности нарушений Василий Казарцев выносит предупреждение игроку «Оренбурга».

7'

Гол! Как еже коварно от земли пробивает после подачи с правого края Брайан Мансилья, оставляя Станислава Агкацева совершенно не у дел! Шикарная подача от Георгия Зотова прошла, 1:0!

6'

Застревает мяч в защитниках «Оренбурга» после удара с линии штрафной от Сперцяна.

5'

Жестко против Виктора Са играет Татаев, беря оппонента чуть ли не на бедро.

2'

Начало игры остается за хозяевами.

14:03

Игра начинается! Поехали!

13:56

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

13:53

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Татаев, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.

13:50

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 29-го тура находящийся в зоне прямого вылета в Российской премьер-лиге «Оренбург» принимает на своем поле располагающийся на первой позиции «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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