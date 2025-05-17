29'

Гол! Какая досадная ошибка от Сыщенко! Не разобрался 20-летний центральный защитник «Оренбурга» и не глядя отдал передачу назад на Сысуева — голкипер находился слишком далеко и не смог опередить в борьбе за передачу Джона Кордобу, который легко обманул вратаря и покатил мяч в пустые ворота. 1:1, совершенно из ниоткуда этот гол взялся!