В «Спартаке» раскрыли будущее тренера Станковича

Гендиректор «Спартака» Малышев: решение по Станковичу будет в конце сезона

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Деяна Станковича. Его слова приводит «Чемпионат».

«Все вопросы по контрактам, тренерскому штабу будем решать в конце сезона. Мы соберемся и расскажем», — заявил Малышев.

В матче финала Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Соперником «Ростова» станет ЦСКА, который обыграл по сумме двух матчей петербургский «Зенит».

В чемпионате России после 28 туров красно-белые занимают пятую строчку, набрав 51 балл.

Ранее футболист «Спартака» раскритиковал работу арбитра в матче с «Ростовом».