Футболист «Спартака» раскритиковал работу арбитра в матче с «Ростовом»

Нападающий «Спартака» Гарсия: не согласен ни с одним решением Левникова

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия раскритиковал судейство в финальном матче Пути регионов Кубка России против «Ростова». Его слова приводит «Советский спорт».

«Конечно, судья сыграл свою роль на результате, принимал странные решения. Я не согласен ни с одним решением Левникова», — заявил Гарсия.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Соперником «Ростова» станет ЦСКА, который обыграл по сумме двух матчей петербургский «Зенит».

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал «Спартак» после вылета из Кубка России.