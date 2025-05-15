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«Все против нас»: в «Зените» раскритиковали судейство после матча с ЦСКА

Тренер «Зенита» Оливейра остался недоволен судейством в матче с ЦСКА
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Wikipedia

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о недовольстве главного тренера команды Сергея Семака судейством в матче финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА и заявил, что все спорные решения были приняты не в пользу петербургского клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все мы недовольны, причем давно. Сами виноваты, что не прошли дальше, но, скажем так, уже нет решений 50 на 50, все против нас — 0 на 100. Не знаю. Я говорю про эту игру. Очень много спорных решений, и все не в нашу сторону», — отметил он.

На 42-й минуте Миралем Пьянич навесил в штрафную площадь гостей, и мяч после попытки Виллиана Роши пробить по воротам головой задел руку Нуралы Алипа и ушел за пределы поля. Главный судья Виталий Мешков после переговоров с судьями на VAR сам посмотрел повтор и указал на 11-метровый удар. При этом пенальти не был реализован.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:0 в пользу армейцев. Первый гол в поединке оформил Матвей Кисляк на 37-й минуте игры, на 90+2-й минуте ворота соперников поразил Тамерлан Мусаев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты армейской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей московская команда вышла в Суперфинал Кубка России и сразится с победителем противостояния между московским «Спартаком» и «Ростовом». Этот матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой подверг критике судей матча ЦСКА — «Зенит», назвав их работу издевательством.

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