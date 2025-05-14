«Издеваются над футболом»: Мостовой подверг критике судей матча ЦСКА — «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале подверг критике арбитров ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» за назначение пенальти в ворота клуба из Санкт-Петербурга.

«Судьи издеваются над футболом. Как можно назначать пенальти, когда человеку случайно мяч чиркает по какой-то руке, которую он даже не видит. Вы что делаете? Они смотрят пять минут, потом идут к VAR, решают и говорят – игра рукой. Какая игра? Вы сами себе противоречите», — заявил он.

На 42-й минуте Миралем Пьянич навесил в штрафную площадь гостей, и мяч после попытки Виллиана Роши пробить по воротам головой задел руку Нуралы Алипа и ушел за пределы поля. Главный судья Виталий Мешков после переговоров с судьями на VAR сам посмотрел повтор и указал на 11-метровый удар. При этом пенальти не был реализован.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:0. Первый гол в поединке оформил Матвей Кисляк на 37-й минуте игры, на 90+2-й минуте ворота соперников поразил Тамерлан Мусаев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты армейской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей московская команда вышла в Суперфинал Кубка России и сразится с победителем противостояния между московским «Спартаком» и «Ростовом». Этот матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в «Зените» отказались говорить о поражении от ЦСКА.