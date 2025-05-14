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Спорт

Битва за Суперфинал: ЦСКА и «Зенит» играют в Пути РПЛ Кубка России. LIVE

Кубок России. Финал Пути РПЛ. ЦСКА — «Зенит». ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
В финальном матче Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» играют за выход в Суперфинал турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
1-й тайм
14 мая 19:30
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
4'

А ведь забивать нужно ЦСКА, который в первой встрече в Санкт-Петербурге уступил со счетом 0:2.

3'

ТОРОП! Потащил удар Кассьеры головой из-под Роши с линии вратарской. Навешивал Мостовой.

2'

«Зенит» на первых минутах контролирует мяч. Дуглас Сантос заработал на себе фол на фланге в центре поля.

1'

Поеееееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с москвичом Андреем Мешковым во главе.

19:25

А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Семака:

Адамов, Сантос, Алип, Нино, Эракович, Барриос, Ахметов, Глушенков, Педро, Мостовой, Кассьерра.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер столичного ЦСКА Марко Николич:

Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Бистрович, Обляков, Пьянич, Койта, Гуарирапа.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале Пути РПЛ Кубка России встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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