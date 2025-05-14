А ведь забивать нужно ЦСКА, который в первой встрече в Санкт-Петербурге уступил со счетом 0:2.
ТОРОП! Потащил удар Кассьеры головой из-под Роши с линии вратарской. Навешивал Мостовой.
«Зенит» на первых минутах контролирует мяч. Дуглас Сантос заработал на себе фол на фланге в центре поля.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с москвичом Андреем Мешковым во главе.
А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Семака:
Адамов, Сантос, Алип, Нино, Эракович, Барриос, Ахметов, Глушенков, Педро, Мостовой, Кассьерра.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер столичного ЦСКА Марко Николич:
Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Бистрович, Обляков, Пьянич, Койта, Гуарирапа.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале Пути РПЛ Кубка России встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.