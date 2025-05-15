«Приезжает на метро»: в ЦСКА назвали самого скромного игрока

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы над петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России заявил, что полузащитник Матвей Кисляк добирается на тренировки на общественном транспорте. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Кисляк приезжает на тренировки на метро, я не шучу. Его главное качество — это скромность. Матвей — это будущее русского футбола, пусть играет и тренируется так и дальше», — заявил Николич.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:0. Первый гол в поединке оформил Матвей Кисляк на 37-й минуте игры, на 90+2-й минуте ворота соперников поразил Тамерлан Мусаев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты армейской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей московская команда вышла в Суперфинал Кубка России и сразится с победителем противостояния между московским «Спартаком» и «Ростовом». Этот матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА рассказали, что сделали с незабившим пенальти игроком.