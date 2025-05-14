В ЦСКА рассказали, что сделали с незабившим пенальти игроком

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы над петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России заявил, что быстро выбросил из головы нереализованный в конце первого тайма пенальти в исполнении Ивана Облякова. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Вообще не вспоминал о незабитом пенальти. Такое бывает, другое дело, что мы в принципе мало пенальти бьем. Ваня первый раз не забил, ничего страшного в этом нет. Договор был такой, что мы это оставляем в раздевалке и двигаемся дальше», — заявил Николич.

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:0. Первый гол в поединке оформил Матвей Кисляк на 37-й минуте игры, на 90+2-й минуте ворота соперников поразил Тамерлан Мусаев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты армейской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей московская команда вышла в Суперфинал Кубка России и сразится с победителем противостояния между московским «Спартаком» и «Ростовом». Этот матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА назвали победу над «Зенитом» футбольным праздником.