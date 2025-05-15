Загитова объяснила, почему выступила в шоу Тутберидзе и Навки

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова принимает участие в ледовых шоу, поскольку любит выступать в новых для себя образах. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru», комментируя свое участие в шоу Этери Тутберидзе и Татьяны Навки.

«Я очень люблю примерять на себя новые образы, и благодаря таким проектам я могу попробовать себя в новых ролях. Такие проекты для меня — это про развитие и преодоление себя», — сказала фигуристка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова рассказала, кем хочет работать.