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Загитова рассказала, кем хочет работать

Загитова заявила, что с удовольствием рассмотрит предложения в журналистике
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Личный архив

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что с удовольствием бы продолжила карьеру в журналистике. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru», комментируя свою работу на Первом канале в качестве ведущей.

«Я и сейчас работаю на Первом, как корреспондент — спасибо каналу за этот опыт. Все началось с «Ледникового периода», где я была совсем неопытной, но в итоге провела три сезона этого проекта. Мне интересно все, что связано с журналистикой и ведением передач. Будут предложения — с удовольствием их рассмотрю», — призналась спортсменка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила оценку «отлично» за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова сделала ошибку, поздравляя зрителей Первого канала с Днем Победы.

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